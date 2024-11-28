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Antalya'da imam nikahlı eşini öldürdü, cinayetin nedenini açıkladı: Eşim işe başladıktan sonra...

Antalya'da imam nikahlı eşini öldürdü, cinayetin nedenini açıkladı: Eşim işe başladıktan sonra...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren katil zanlısı, ilk ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı. Zanlı, eşinin işe başlamasından sonra kendisine kötü davrandığını, aldatıldığından şüphelendiği için cinayeti gerçekleştirdiğini söyledi.

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Güzeloba Mahallesi'nde H.A'yı (39) evlerinde öldürdükten sonra polise teslim olan A.P'nin (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, Uncalı Semt Polikliniği'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Zanlı A.P'nin ilk ifadesinde, "Eşim işe başladıktan sonra evden çok uzaklaştı. Bana kötü davranmaya başladı. Hakaretler etmeye başladı. Ben de hayatında başkası olduğunu düşündüm. Eve çiçek falan gelmişti. Sürekli tartışıyorduk, bu yüzden öldürdüm." dediği öğrenildi.

Öldürülen kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kadının yakınları cenazenin teslimi sırasında gözyaşı döktü.

H.A'nın Adana'da toprağa verileceği, 6 çocuğundan 4'ünün devlet koruması altına alındığı belirtildi.

Olay: 2238 Sokak'taki bir apartman dairesinde ikamet eden A.P. ile H.A. arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine A.P, çocuklar okuldayken H.A'yı evde silahla vurup öldürerek polis merkezine teslim olmuştu.

Öldürülen kadının, A.P. ile 12 yıllık birlikteliklerinden 3 çocuğunun olduğu, önceki evliliğinden de 3 çocuğunun bulunduğu belirtilmişti.

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