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Samsun Valiliği'nden "19 yaşındaki kızın tehdit edildiği" iddiasıyla ilgili açıklama

Samsun Valiliği'nden "19 yaşındaki kızın tehdit edildiği" iddiasıyla ilgili açıklama

Samsun Valiliği, basın yayın organlarında yer alan 19 yaşındaki kızın tehdit edildiği iddialarına adli soruşturmalarda ulaşılamadığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, "Samsun'da evli adam S.G'nin hayatını kabusa çevirdi", "Samsun'da genç kız 3 yıldır takip ve tehdit ediliyor, ölüm korkusu yaşıyor" başlıklarıyla yer alan haberlere ilişkin basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıktığı belirtildi.

S.G. (19) ve annesi L.G. (43) ile komşuları A.T. (31) ve eşi C.T. (32) arasında Haziran 2022'den itibaren komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar olduğu aktarılan açıklamada, "Haberlerde yer aldığı gibi ısrarlı takip veya duygusal bir konuya adli soruşturmalarda ulaşılamadığı, tarafların birbirlerinden defalarca şikayetçi olduğu, her iki taraf aleyhine de önleyici tedbir kararları alındığı belirlenmiştir. 20 Kasım itibarıyla A.T. ve C.T'nin talebiyle S.G. ve annesi L.G. aleyhine alınan ve devam eden önleyici tedbir kararı bulunmaktadır. Konuyla ilgili araştırma ve soruşturmaya devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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