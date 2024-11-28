Trabzon'daki uçak kazasında pilotlar için istenilen ceza belli oldu

Trabzon Havalimanı'nda 6 yıl önce iniş sırasında korkunç bir kazanın meydana gelmişti. Söz konusu uçak kazasına ilişkin görevli pilotlara açılan davada, savcı mütalaasını verdi.

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Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotları, 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Savcı, pilotların ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve mahkumiyet durumunda mesleklerini icra etmelerinin 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere yasaklanmasını talep etti.

13 Ocak 2018'de Ankara-Trabzon seferini yapan uçak, Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi ve iniş takımları balçığa saplanarak denize 25 metre kala durdu.

Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat tahliye edildi. Uçak, 500 ve 350 tonluk vinçlerle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı ve güvenli bölgeye çekildi.

Uçak, daha sonra Yomra ilçesinde pide salonuna dönüştürüldü.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar Ender Bayraktar ve İrfan Yavuz hakkında dava açıldı. Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savcı pilotların cezalandırılmasını ve meslekten men edilmelerini talep etti. Sanık avukatları savunma yapmak için süre isterken, duruşma 9 Ocak'a ertelendi.