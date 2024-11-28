BIST 9.628
DOLAR 34,61
EURO 36,57
ALTIN 2.944,21
HABER /  GÜNCEL

Trabzon'daki uçak kazasında pilotlar için istenilen ceza belli oldu

Trabzon'daki uçak kazasında pilotlar için istenilen ceza belli oldu

Trabzon Havalimanı'nda 6 yıl önce iniş sırasında korkunç bir kazanın meydana gelmişti. Söz konusu uçak kazasına ilişkin görevli pilotlara açılan davada, savcı mütalaasını verdi.

Abone ol

Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pilotları, 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Savcı, pilotların ayrı ayrı cezalandırılmalarını ve mahkumiyet durumunda mesleklerini icra etmelerinin 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere yasaklanmasını talep etti.

13 Ocak 2018'de Ankara-Trabzon seferini yapan uçak, Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistin kuzey yönündeki deniz tarafına yöneldi ve iniş takımları balçığa saplanarak denize 25 metre kala durdu.

Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat tahliye edildi. Uçak, 500 ve 350 tonluk vinçlerle 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı ve güvenli bölgeye çekildi.

Uçak, daha sonra Yomra ilçesinde pide salonuna dönüştürüldü.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında pilotlar Ender Bayraktar ve İrfan Yavuz hakkında dava açıldı. Trabzon 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, savcı pilotların cezalandırılmasını ve meslekten men edilmelerini talep etti. Sanık avukatları savunma yapmak için süre isterken, duruşma 9 Ocak'a ertelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Papa Türkiye'ye geliyor
Papa Türkiye'ye geliyor
TFF resmen açıkladı! Türkiye- Macaristan maçının oynanacağı stadyum belli oldu!
TFF resmen açıkladı! Türkiye- Macaristan maçının oynanacağı stadyum belli oldu!
İstanbul'da yeni dönem! Eminönü ve Kadıköy'e girişler ücretli olacak
İstanbul'da yeni dönem! Eminönü ve Kadıköy'e girişler ücretli olacak
Gökhan İn'e tokat davasında karar: 2 sanığın cezası belli oldu
Gökhan İn'e tokat davasında karar: 2 sanığın cezası belli oldu
Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'dan 'Kürtlere statü' isteyen DEM Parti'ye yanıt
Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum'dan 'Kürtlere statü' isteyen DEM Parti'ye yanıt
Vladimir Putin açıkladı! Rusya'dan Ukrayna'ya sert cevap: Dün gece...
Vladimir Putin açıkladı! Rusya'dan Ukrayna'ya sert cevap: Dün gece...
Araç sahipleri dikkat! Son iki gün kaldı: 4 bin 69 lira cezası var
Araç sahipleri dikkat! Son iki gün kaldı: 4 bin 69 lira cezası var
Samsun Valiliği'nden "19 yaşındaki kızın tehdit edildiği" iddiasıyla ilgili açıklama
Samsun Valiliği'nden "19 yaşındaki kızın tehdit edildiği" iddiasıyla ilgili açıklama
Trafik cezaları 2025'te kaç lira oldu işte zamlı fiyatlar
Trafik cezaları 2025'te kaç lira oldu işte zamlı fiyatlar
Narin'in DNA'sı amcanın otomobilinden çıkmıştı: O görüntüler dosyaya dirdi...
Narin'in DNA'sı amcanın otomobilinden çıkmıştı: O görüntüler dosyaya dirdi...
Suriye'de Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor
Suriye'de Esed rejimi ile rejim karşıtı gruplar arasındaki çatışmalar sürüyor
Merkez Bankası altın rezevleri arttı döviz rezervleri azaldı
Merkez Bankası altın rezevleri arttı döviz rezervleri azaldı