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Papa Türkiye'ye geliyor

Papa Türkiye'ye geliyor

Katolik dünyasının lideri Papa Francis, Türkiye'ye yapacağı tarihi bir ziyaretle gündeme geldi. Papa, Hristiyan Kilisesi'nin ilk ve en önemli konsili olan İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin İznik kentini ziyaret edeceğini açıkladı.

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Hristiyanlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olan İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin İznik kentine geleceğini açıkladı.

“Kutsal Yıl boyunca, ilk büyük Ekümenik Konsil olan İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümünü kutlama fırsatına da sahip olacağız. Oraya gitmeyi planlıyorum” diyen Papa'nın bir teoloji komitesinde yaptığı konuşmada söylediği sözlerden alıntı yapıldı.

Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarında İsa'nın nasıl hem Tanrı hem de insan olabileceği konusunda hararetli tartışmalar yaşanmış ve Kilise 325 yılında bugün İznik olarak bilinen Birinci İznik Konsili'nde bu konuda bir karara varmıştı.

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