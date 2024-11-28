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Macaristan ordusu Türkçe öğrenecek: Protokol imzalandı!

Macaristan ordusu Türkçe öğrenecek: Protokol imzalandı!

Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında, iki ülke arasında önemli bir işbirliğine imza atıldı. Buna göre; Macar asker ve sivil personeline Türkçe dil eğitimi verilecek.

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Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Türkiye ve Macaristan arasındaki dostluğu güçlendirmek adına yeni bir adım atıldı...

Macaristan'da Savunma Bakanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler mensupları ve sivil personele Türkçe dil eğitimi verilmesi amacıyla Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Macaristan Milli Savunma Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Milli Savunma Bakanlığının desteği ve koordinasyonuyla YEE, Macaristan’daki eğitim ve kültürel işbirliği faaliyetlerine Macar Savunma Bakanlığı ile imzaladığı protokolle bir yenisini daha ekledi.

İmza törenine, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, Macaristan Savunma Bakanlığı Savunma Stratejisi ve İnsan Kaynakları Politikasından sorumlu Devlet Sekreteri Dr. Kutnyanszky Zsolt Krisztian, Budapeşte YEE Koordinatörü Mustafa Aydoğdu, Askeri Ataşe Albay Feride Tosun ile bakanlık personeli katıldı.

TÜRKÇE DİL KURSLARI DÜZENLENECEK

Protokolle, Macaristan Savunma Bakanlığı silahlı kuvvetleri personeline ve bakanlık çalışanlarına yönelik Türkçe dil kurslarının düzenlenmesi hedefleniyor.

YEE, deneyimli Türkçe okutmanları eşliğinde eğitim materyali desteği ile kurslar düzenleyecek.

Türkçe kurslarındaki programlar, askeri terminoloji ve savunma alanında özel dil becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra günlük Türkçe kullanımını da kapsayacak.

Bu sayede, Macar askeri ve sivil personeli, Türk meslektaşlarıyla daha etkili iletişim kurabilecek ve ortak projelerde daha aktif rol alabilecek.

İmzalanan protokol, sadece dil eğitimiyle sınırlı kalmayıp, kültürel etkileşimi de teşvik edecek. Program kapsamında, Türk kültürü ve tarihi ile ilgili etkinlikler düzenlenmesi de planlanıyor.

Bu etkinliklerin, iki ülke halkları arasında daha güçlü bağlar kurulmasına, Türkiye ve Macaristan'ın savunma alanındaki işbirliğine yeni bir boyut kazandırmasına, karşılıklı iletişimin ve kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Macaristan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Dr. Kutnyanszky Zsolt Krisztian, protokole ilişkin yaptığı açıklamada, "NATO müttefiki olan Türkiye ile askeri ve savunma sanayi alanımızdaki işbirliğimizi bugün imzalanan protokol ile kültürel ve eğitim alanında da ilerletmiş olacağız. Bu protokol sayesinde personelimiz, Türk meslektaşlarıyla daha etkin iletişim kurarak askeri ve savunma alanında işbirliğini güçlendirmek açısından stratejik bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

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