Erdoğan: Gazze'de ateşkes sağlanmadıkça küresel huzur sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile birlikte anlaşmaların imza törenine katıldı. Düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Lübnan'da ateşkes olması sevindirici. Lübnan gibi Gazze'de ateşkes olmalı Gazze'de kalıcı ateşkes olmazsa bölgesel huzur olmaz." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni girişimi başlatacaklarını duyurmasının önemli ancak geç kalmış bir adım olduğunu söyledi. Erdoğan, "Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın altını çizmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Hiç şüphesiz tarihinde ilk kez Umman'dan Türkiye'ye bir devlet başkanı düzeyinde ziyaretin gerçekleşecek olması, tarihi bir anlam ifade etmektedir." dedi.

İki lider, gerçekleşen görüşme sonrasında anlaşmaların imza töreni düzenledi.

"Biden'ın Gazze'de ateşkes girişimi geç kalınmış ama önemli bir adım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

Tarık'ı misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Umman'dan ülkemize devlet başkanı düzeyince ilk ziyaret bu. Umman'a iade-i ziyarette bulunmayı öngörüyorum. İlişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası sergiledikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Yemen konusundaki katkıları takdire şayandır. Devlet nişanını kendilerine takdim ettim. Rabbim iki ülke kardeşliğini daim eylesin diyorum. İlişkilerin daha da güçlenmesi için atılacak adımları değerlendirdik.

Ticaret hedefimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz

Umman'a ziyaret gerçekleştireceğim. Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizin güçlendirilebilmesi için atılacak adımları değerlendirdik. Dış ilişkiler ekonomi sağlık kültür gibi başlıklarda işbirliğimizi ilerletmeye yönelik 10 anlaşma imzalandı. Ticaret hedefimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla ilişkilerimizde yeni bir döneme girmiş olacağız. Umman Türk ürünlerini tercih ediyor. Bugün bölgemizde yaşanan gelişmeleri de gözden geçirdik. Ummanlı kardeşlerimizin verdiği desteği takdirle karşılıyoruz.

Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayız

İsrail'in katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının kapsamlı bir işbirliği yapmasında mutabık kaldık. Lübnan'da ateşkes olması sevindirici. Lübnan gibi Gazze'de ateşkes olmalı. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızı ifade etmek istiyorum. Gazze'de barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa yapmaktan çekinmeyiz. Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır.