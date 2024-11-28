Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın yeni yönetimi netleşti! İşte açıklanan isimler...

Trabzonspor hafta sonu gerçekleştirilecek olan seçimli olağan genel kurulu öncesinde mevcut başkan Ertuğrul Doğan’ın netleşen yeni listesi açıklandı. Listeyi duyuran Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor’un güncel net borcunun 3 milyar 940 milyon TL olduğunu belirtti.

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Trabzonspor'da, 30 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan ve mevcut başkan Ertuğrul Doğan’ın tek aday olarak gireceği 78’inci seçimli olağan genel kurul öncesi yeni yönetim kurulu listesi netleşti. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında yeni yönetim listesine ilişkin bilgi verdi. Ören ayrıca son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine, kulübün üyelik sistemine dair süreç ve gelişmeleri de kamuoyuyla paylaşma gereği doğduğunu ifade ederek açıklamalarda bulundu.

Başkan Ertuğrul Doğan’ın tek listeyle gireceği seçimlerde yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

“Ertuğrul Doğan, Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu”

Denetim Kurulu Sarı Liste Başkan Adayı İsmet Keskin.

Denetim kurulu: Ünal Özcan Özmenoğlu, Muhammet Zeki Paşaoğlu, Murat Başar Karaosmanoğlu, Atakan Al.

Disiplin Kurulu Kırmızı liste başkan Adayı Av. Haluk Raci Gençosmanoğlu.

Disiplin Kurulu asıl aday listesi: Av. Osman Cora, Av. Sabri Murat Cavga, Av. Aydın Okuyan, Av. Mustafa Çağrı Yayla.

Divan Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Kulübü’nün geçen hafta KAP’a yaptığı borç bildirimine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ören, kulüp borcunun 3 milyar 940 milyon TL olduğunu söyledi. Ören, “Bize Denetim Kurulundan gelen borcun toplamı bütün şirketler, bütün kulüp hesapları dahil olmak üzere konsolide edilerek verilen hesap 3 milyar 940 milyon TL’dir. Borsaya kota olarak kulüp olarak şirketimizin hesapları inceleniyor. Sonuç olarak konsolide ettiğimizde kulüp ve diğer şirketlerin de alacakları dahil edildiğinde alacakları düştüğümüzde 3 milyar 940 milyon TL borcumuz vardır” dedi.