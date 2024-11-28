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Ordu'da okullar 1 gün tatil edildi

Ordu'da okullar 1 gün tatil edildi

Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinde kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

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Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışından dolayı ulaşım yollarında oluşan buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinin Yeşilgüneycik Mahallesi'nde bulunan okul hariç diğer tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, 29 Kasım 2024 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Akkuş ilçesinde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacakları belirtildi.

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