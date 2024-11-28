Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı: Salıverildi

"Bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunduğu" iddiasıyla 18 Kasım'da gözaltına alınan Veliaht Prensesi'nin oğlunun avukatından yapılan açıklamada, dün akşam salıverildiği duyuruldu.

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Norveç, Veliaht Prensesi'nin oğlunun tecavüz suçlamaları ile çalkalanıyor.

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu Marius Borg Hoiby, 19 Kasım'da Oslo’da "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunmak"la suçlanarak gözaltına alınmıştı.

Ayrıca, sonrasında Hoiby, ikinci bir tecavüz olayıyla daha suçlanmıştı.

GÖZALTINA ALINAN HOİBY SERBEST BIRAKILDI

Norveç'te yayın yapan NRK radyosunun haberine göre, Oslo polisinin açıklamasında Hoiby'nin daha fazla gözaltında tutulmasını istemeyecekleri çünkü önemli kanıtların ortadan kaldırılacağına dair bir işaretin bulunmadığı bildirildi.

Hoiby'nin avukatı Oyvind Bratlien, yaptığı açıklamada, müvekkilinin hiç gözaltına alınmamasının gerektiğini savunarak, dün akşam salıverildiğini doğruladı.

NELER YAŞANDI

Marius Borg Hoiby, "bilinci yerinde olmayan ya da başka nedenlerle eyleme karşı koyamayan birine cinsel saldırıda bulunduğu" iddiasıyla 18 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Emniyet yetkilileri, hakkındaki ikinci tecavüz suçlaması nedeniyle Hoiby’nin gözaltı süresinin iki haftaya çıkarılması amacıyla talepte bulunmuştu.

Norveç’te bu tür cinsel saldırı suçları için en fazla 10 yıl hapis cezası veriliyor.

Hoiby'nin daha önce de sürücü belgesiz araç kullanma, kişiye zarar verme ve benzeri yasa ihlallerine karıştığı belirtiliyor.