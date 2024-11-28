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Beşiktaş'tan UEFA'ya dikkat çeken İsrail talebi

Beşiktaş'tan UEFA'ya dikkat çeken İsrail talebi

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'le karşılaşıyor. Siyah-beyazlı yöneticiler, maç öncesinde UEFA yetkililerine İsrail heyetiyle maçı beraber izlemek istemediklerini bildirdi.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, Macaristan'da Maccabi Tel Aviv'le karşılaşıyor.

Maç öncesinde Beşiktaş yönetiminden alkış alan bir davranış geldi.

Siyah-beyazlı idareciler, UEFA yetkililerine Maccabi Tel Aviv maçında İsrail heyetiyle birlikte olmak istemediği için talepte bulundu.

Bunun üzerine Beşiktaşlı idarecilere ayrı bir yer ayrıldı. İki kulüp yetkilileri maçı farklı alanlardan izledi.

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