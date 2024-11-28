Okan Buruk'tan Osimhen ve Batshuayi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi çift forvetli bir hücum planı ile rakibin savunma zaaflarını hedefleyeceklerini belirtti. Buruk, takım savunmasını doğru yaparak hücumda üstünlük sağlayabileceklerini ve gerekirse farklı taktiklere geçebileceklerini ifade etti.

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında karşılaştığı AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte buruk'un sözleri:

Çift forvet... Kazanarak gidiyoruz. 10 puanı bulduk. Hücumda çift forveti kullanacağız ama savunma görevlerini Batshuayi ve Osimhen'den kullanacağız. Mertens, Sara ve Torreira hem top bizde hem top rakipteyken etkili kullanmak istiyoruz. Kanat bekleri hem hücum hem savunma yapabiliyoruz. Daha önce yaptılar. İyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum.

Rakibimiz farklı bir kadroyla çıktı. Koopmeiners'ın savunmada oynamasını beklemiyorduk. Orta sahadaki oyuncuları, topu oynayabilen ve savunma arkası pasları atabilen oyuncular. Taktiklerini biliyoruz. Orta saha oyuncularını merkeze sokuyorlar. Kanatları kullanacaklar. Parrott bağlantı oyuncusu. Aksiyonları önemli.

İyi savunmaya sahibiz. 3 iyi savunmacımız var. Takım savunmasını doğru yaparsak, baskıları doğru yaparsak hücumda rakibimize karşı önemli üstünlükler sağlarız.

İki forvetle oynayarak, savunma göbekleri zayıf karınları. İki takımın da planları var. Olmazsa farklı versiyonlara geçeceğiz.