Galatasaray Hollanda'dan 1 puanla döndü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların golünü Osimhen kaydederken, ev sahibinin golü Mijnans’tan geldi; Galatasaray 11 puana ulaştı.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 5. hafta karşılaşmasında AZ Alkmar'a konuk oldu. Hollanda'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sarı-kırmıızlıların golünü 43. dakikada Osimhen kaydetti. Ev sahibi ekibin golü ise Mijnans'tan geldi.

AZ Alkmaar takımın da Kees Smit, 90+1. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 11'e yükseltti. AZ Alkmar ise puanını 7 yaptı.

AZ Alkmaar - Galatasaray maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Galatasaray, Az Alkmaar'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

90+2: Galatasaray, Victor Osimhen ile golü buldu ama ofsayt bayrağı havada.

90+1'Alkmaar takımın da Kees Smit, ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

81'Savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Meerdink, çaprazdan şut şansı ararken Kerem Demirbay tehlikeyi uzaklaştırdı.

77'Davinson uzun bir pasla Osimhen'i görmek istedi ancak yine kaleci Zoet, zamanında çıktı ve gole izin vermedi.

74'DİREK! Sara'nın sol kanattan içeri yaptığı ortaya Abdülkerim kafayı vurdu, top direkten döndü.

62'Galatasaray'da Kerem Demirbay oyuna girecek.

59'Galatasaray bu bölümde rakibi baskı altına aldı.

57'Barış Alper sol kanattan ceza alanına girerek şutunu çekti ancak top savunmada kaldı.

53'Galatasaray rakip yarı alanda hazırlık pasları yapıyor.

51'Kwakman uzak mesafeden kaleyi yokladı. Muslera topu rahat kontrol etti.

49'AZ Alkmaar çok etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Poku'dan hemen önce savunmada Metehan'dan kritik müdahale geldi.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

Maçta ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

45'İlk yarının sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

44'GOL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle maçta beraberliği yakaladı. Sağ kanattan uzak direğe yapılan ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda savunmadan seken top ağlara gitti. Hakem VAR kararı sonrası orta noktayı gösterdi.

34'Galatasaray'da maçın bu bölümünde Barış Alper sol kanatta, Yunus Akgün sağ kanatta.

30'Galatasaray bu bölümde etkili. Sol kanatta Barış Alper, topla ceza sahasına girdikten sonra ortasını içeri yerden kesti. Savunmada Penetra kayarak kritik bir müdahalede bulundu.

27'KAÇTI! Mertens'in etkili ortasında kaleci Zoet topu yumrukladı ancak bu meşin yuvarlak kaleye yöneldi. Osimhen topu gol yapmak için yükseldiği anda kaleci Zoet meşin yuvarlağı kale çizgisinde kontrol etti.

Korner

14'KAÇTI! Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortaya Victor Osimhen kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

9'MUSLERA! Az Alkmaar, ikinci gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topta Van Bommel, soldan ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda Muslera'yı geçemedi. Dönen topu kale sahasında Lahdo, tamamlamak istedi ancak Muslera'nın suratına çarpan top dışarı gitti. Korner.

4'Dries Mertens orta alanda Lucas Torreira ile verkaç yapmak istedi ancak Torreira'nın pası direkt dışarı gitti.

2'GOL! Az Alkmaar, Mijnans'ın golüyle maçta öne geçti. Sağ kanattan gelişen hızlı hücumda AZ Alkmaar'da Lahdo'nun şutunu Muslera kurtardı. Seken topa savunmadan önce hamle yapan Mijnans, takımını öne geçiren golü attı.

1'Karşılaşma başladı.

AZ Alkmaar - Galatasaray ilk 11'ler:

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Burmeester, Lahdo, van Bommel, Parrott

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Sara, Torreira, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen