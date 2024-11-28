İmralı - DEM görüşmesi ne zaman? Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100 programcısı Sinan Burhan’a son günlerin gündem tartışması olan İmralı – Dem görüşmesi ile ilgili merak edilen gün ve tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Abone ol

Dem Parti yetkilileriyle PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan arasında İmralı'da yapılacak görüşme, Ankara'da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Görüşmenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

“İMRALI GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ TARİH NETLEŞMEDİ”

tv100 canlı yayınında konuşan Sinan Burhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuyla ilgili açıklamasını aktardı.

Burhan, Tunç'un, "Bu konu ile ilgili netleşmiş bir gün yok. Süreç devam ediyor. 'Şu gün' diyemeyiz." dediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 22 Ekim'deki yaptığı çağrıyı yineledi ve "Dem Parti ve İmralı yüz yüze görüşsün" dedi. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti'nin eş genel başkanları teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.