BIST 9.640
DOLAR 34,60
EURO 36,62
ALTIN 2.935,03
HABER /  POLİTİKA

İmralı - DEM görüşmesi ne zaman? Bakan Tunç'tan açıklama

İmralı - DEM görüşmesi ne zaman? Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100 programcısı Sinan Burhan’a son günlerin gündem tartışması olan İmralı – Dem görüşmesi ile ilgili merak edilen gün ve tarihi hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Abone ol

Dem Parti yetkilileriyle PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan arasında İmralı'da yapılacak görüşme, Ankara'da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Görüşmenin ne zaman yapılacağı henüz netleşmedi.

“İMRALI GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ TARİH NETLEŞMEDİ”

tv100 canlı yayınında konuşan Sinan Burhan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuyla ilgili açıklamasını aktardı. 

Burhan, Tunç'un, "Bu konu ile ilgili netleşmiş bir gün yok. Süreç devam ediyor. 'Şu gün' diyemeyiz." dediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 22 Ekim'deki yaptığı çağrıyı yineledi ve "Dem Parti ve İmralı yüz yüze görüşsün" dedi. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti'nin eş genel başkanları teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP’li isimden PKK’lılara para! Örgütten kopuşları önlemeye çalıştı
CHP’li isimden PKK’lılara para! Örgütten kopuşları önlemeye çalıştı
Beşiktaş'tan UEFA'ya dikkat çeken İsrail talebi
Beşiktaş'tan UEFA'ya dikkat çeken İsrail talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a 'İstanbul Mushafı' hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a 'İstanbul Mushafı' hediye etti
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'a saldırılara devam edilmesini istedi
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'a saldırılara devam edilmesini istedi
Galatasaray maçı öncesi Hollanda sokakları karıştı
Galatasaray maçı öncesi Hollanda sokakları karıştı
Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısı 43 bini geçti
Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısı 43 bini geçti
Okan Buruk'tan Osimhen ve Batshuayi açıklaması
Okan Buruk'tan Osimhen ve Batshuayi açıklaması
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 330'a yükseldi
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 330'a yükseldi
Elon Musk, Türkiye gibi ABD'deki yaz saati uygulamasını kaldıracak
Elon Musk, Türkiye gibi ABD'deki yaz saati uygulamasını kaldıracak
Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı: Salıverildi
Norveç Veliaht Prensesi'nin oğlu tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı: Salıverildi
Bakan Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kabul etti
Bakan Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kabul etti
Macaristan ordusu Türkçe öğrenecek: Protokol imzalandı!
Macaristan ordusu Türkçe öğrenecek: Protokol imzalandı!