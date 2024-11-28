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Victor Osimhen: Mental olarak yorgun olabiliriz!

Victor Osimhen: Mental olarak yorgun olabiliriz!

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, AZ Alkmaar maçından sonra açıklamalarda bulundu. Osimhen, "mental olarak yorgun olabiliriz. Şimdi diğer maça hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında AZ Alkmaar deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

"MENTAL OLARAK YORGUN OLABİLİRİZ"

Attığı gole değinen Nijeryalı golcü, "Gol atmak iyi bir his ama 1 puanla buradan ayrıldık. İlk yarıda çok atak yapamadık. İkinci yarı daha etkili olduk. 1 puan için mutluyuz. Şimdi devam edeceğiz. 4 gün önce bir maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Şimdi diğer maça hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

Avrupa'daki hedeflerine dair soruya Victor Osimhen, "Bence takımımızın performansı iyiydi. Önümüzdeki maçları kazanmak istiyoruz. Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedik ama maç maç devam etmek gerekiyor. Avrupa'da 3'te 3 yapabiliriz. Rakiplere saygı duyuyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" cevabını verdi.

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