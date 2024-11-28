BIST 9.640
DOLAR 34,60
EURO 36,62
ALTIN 2.935,03
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Dries Mertens: Galatasaray son kulübüm

Dries Mertens: Galatasaray son kulübüm

Galatasaray'ın yıldız ismi Dries Mertens, AZ Alkmaar maçı öncesinde kariyerine dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

Abone ol

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta mücadelesinde Hollanda takımı AZ Alkmaar ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray forması giyen yıldız isim Dries Mertens ise bu maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY SON KULÜBÜM"

Mertens, "Bir gün Hollanda futboluna geri dönecek misin?" sorusuna, "Hayır, Galatasaray son kulübüm." yanıtını verdi.

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Belçikalı yıldız, Okan Buruk'un, "Gençleşiyor" şeklinde açıklamasının hatırlatılması ve "Antrenörünüz yaşlandıkça gençleştiğinizi söyledi, siz de aynısını hissediyor musunuz?" sorusunu, "Her maça çıkıyorum, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum. Ama yaşlandığınızı hissediyorsunuz..." diye yanıtladı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

37 yaşındaki Dries Mertens'in Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Lübnan, İsrail'in ateşkesi birkaç kez ihlal ettiğini duyurdu
Lübnan, İsrail'in ateşkesi birkaç kez ihlal ettiğini duyurdu
Beşiktaş Avrupa'da da kayıp
Beşiktaş Avrupa'da da kayıp
Slavia Prag - Fenerbahçe / Canlı
Slavia Prag - Fenerbahçe / Canlı
Galatasaray Hollanda'dan 1 puanla döndü
Galatasaray Hollanda'dan 1 puanla döndü
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'dolandırıcılık' maillerine karşı uyarı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'dolandırıcılık' maillerine karşı uyarı
İmralı - DEM görüşmesi ne zaman? Bakan Tunç'tan açıklama
İmralı - DEM görüşmesi ne zaman? Bakan Tunç'tan açıklama
CHP’li isimden PKK’lılara para! Örgütten kopuşları önlemeye çalıştı
CHP’li isimden PKK’lılara para! Örgütten kopuşları önlemeye çalıştı
Beşiktaş'tan UEFA'ya dikkat çeken İsrail talebi
Beşiktaş'tan UEFA'ya dikkat çeken İsrail talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a 'İstanbul Mushafı' hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Bin Tarık'a 'İstanbul Mushafı' hediye etti
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'a saldırılara devam edilmesini istedi
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'a saldırılara devam edilmesini istedi
Galatasaray maçı öncesi Hollanda sokakları karıştı
Galatasaray maçı öncesi Hollanda sokakları karıştı
Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısı 43 bini geçti
Sudan'daki kolera salgınında vaka sayısı 43 bini geçti