Beşiktaş Avrupa'da da kayıp

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatta 5. hafta heyecanı devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Macaristan'da seyircisiz olarak oynanması kararlaştırılan mücadelede Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 skorla kazanan taraf Maccabi Tel Aviv oldu.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve Beşiktaş sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

80'GOL! Patati skoru 3-1 yaptı. Ceza sahasının solundan yapılan vuruşta top Mert'ten döndü. Dönen topu penaltı noktasında alan Patati yaptığı vuruşta ağları havalandırdı.

71'Penaltı atışında topun başına geçen Immobile kaleciyi geçemedi.

70'Semih'in ceza sahasından yaptığı vuruş savunmanın eline çarptı. Beşiktaş penaltı kazandı.

60'Ndour'un vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa kale önünde Immobile'nin vuruşunda top ağlara gitti. Ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

55'Salih'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

50'Peretz'in yaydan sağ ayak içiyle çektiği şut savunmada Emirhan'a çarparak kornere gitti.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'GOL! 45+1' Peretz, Maccabi'yi 2-1 öne geçirdi. Jehezkel ceza sahasının solundan içeri kesti. Kale önünde Peretz'in vuruşunda top ağlara gitti.

38'GOL! Beşiktaş, Rafa'nın golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Maccabi'nin kullandığı köşe vuruşunda Beşiktaş savunmasından uzun top gönderildi. Savunma arkasında sarkan Rafa orta alanda topı alıp rakibini çalımlayarak Maccabi kalesine yöneldi. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa'nın vuruşunda top ağlara gitti.

36'Ceza sahasının sağında topla buluşan Rashica içeri ortaladı. Kale önünde topu savunma uzaklaştırdı.

23'GOL! Maccabi, Kanickowsky'nin golüyle 1-0 öne geçti. Davida sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Kanickowsky'nin vuruşuyla top ağlara gitti.

14'Masuaku sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

11'Maçın ilk on dakikası geride kalırken Maccabi takımı daha etkili olan taraf.

8'Sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Maccabi oyuncuları içeri ortaladı. Ceza sahasında kafalardan seken topu Mert son anda kornere çeldi.

2'Jehezkel sol kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Paulista karşıladı.

1'İlk düdük geldi ve Macaristan'da maç başladı.

Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv ilk 11'ler:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Gabriel Pualista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Maccabi: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, van Overeem, Kanichowsky, Davida, Durgeman, Patati