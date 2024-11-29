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Beşiktaşlı taraftarlardan, siyah-beyazlı takıma İstanbul dönüşünde tepki

Beşiktaşlı taraftarlardan, siyah-beyazlı takıma İstanbul dönüşünde tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, UEFA Avrupa Ligi 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekibi, İstanbul dönüşünde protesto etti.

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Macaristan'ın Debrecen şehrinde oynanan maçta İsrail ekibine 3-1 yenilen siyah-beyazlı kafileyi taşıyan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

Genel Havacılık Terminali çıkışında toplanan yaklaşık 100 taraftar, yaptıkları tezahüratlarla siyah-beyazlı yönetim, teknik ekip ve futbolcuları protesto etti. Polisler de havalimanında yoğun güvenlik önlemi aldı.

Takım uçağının inmesinin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile futbolculardan Necip Uysal, Salih Uçan ve Ersin Destanoğlu taraftarların yanına geldi.

Mete Vardar, taraftarlara çok üzgün olduklarını ve tepkilerinde haklı olduklarını söyledi. Feyyaz Uçar da "Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u istifaya davet etti.

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