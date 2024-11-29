Çekya'da 3 puan Fenerbahçe'nin!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin golleriyle gelen galibiyet, sarı-lacivertlilere kritik bir avantaj sağladı.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

Kanarya bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Karşılaşmada gol perdesini 7. dakikada ev sahibi takımdan Chory açtı.

Bu gole 35. dakikada sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko yanıt verdi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda dakikalar 85'i gösterdiğinde En-Nesyri, Fenerbahçe adına oldukça kritik olan golü kaydetti.

Sarı-lacivertliler bu golle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Slavia Prag - Fenerbahçe maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

90'Mücadelenin sonuna 5 dakika ilave edildi.

85'GOL! Fenerbahçe, En Nesyri'nin golüyle maçta öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan uzak direğe açtığı ortada Tadic bekletmeden kale sahasına çevirdi. En Nesyri, tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu.

70'TEHLİKELİ GELDİLER! Sol kanatta Diouf, çizgiye inerek ceza sahasına ortaladı. Doudera'nın kale sahasında yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı.

64'Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Maximin çizgiye inerek ceza sahasına ortalamak istedi fakat Provod'a çarpan top dışarı gitti. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

58'Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Provod, sağ kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat savunmada İsmail Yüksek araya girerek topu kornere gönderdi.

50'Djiku orta sahada Michez ile girdiği hava topundaki mücadelesinde yerde kaldı.

46'Maçta ikinci yarı başladı.

İlk yarıda son düdük geldi.

45'İlk yarının sonuna 3 dakikalık kayıp zaman işareti geldi.

43'SAYILMAYAN GOL! Slavia Prag, Provod'ın ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-1' getirdi. Fakat yapılan VAR incelemesinde Chory'nin ofsayt pozisyonunda olduğu görüldü ve atılan bu gol değer kazanmadı

35'GOL! Fenerbahçe, Dzeko ile skoru eşitledi. Szymanski, hızla sağından koşu yapan Dzeko'ya pasını aktardı. Dzeko, yay bölgesinden açısını düzeltti ve sol ayak içiyle şutunu çekti. Top kaleci Kinsky'nin çaresiz bakışları arasında ağlarla buluştu, 1-1.

30'BÜYÜK TEHLİKE! Provod'un sol kanattan açtığı ortada Doudera savunmamızdan önce araya girerek kale sahasında şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

25'Provod'un sol kanattan açtığı ortada Dorley ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Livakovic bu topta zorlanmadı.

23'Diouf'un sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada penaltı noktasında bulunan Doudera kafa vuruşunu yaptı fakat top üstten dışarı gitti.

20'Maçın temposu düştü.

16'Dusan Tadic, hücum kaleye koşu yapan Dzeko'ya derin bir top göndermek istedi fakat savunmada Zima araya girdi.

14'Fenerbahçe bu bölümde Tadic'in önderliğinde rakip yarı alanda boşluk arıyor.

11'Slavia Prag tehlikeli geldi. Samet Akaydin'in uzaklaştıramadığı topa ceza sahasında Boril, şutunu çekti. Livakovic, bu pozisyonda hata yapmadı.

7'GOL! Slavia Prag, Chory'nin golüyle öne geçti. Rakip yarı alanda organize gelişen Prag atağında, kale sahasına çevrilen topa Samet dokunamayınca, Chory müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

4'Temsilcimiz Fenerbahçe, hazırlık pasları yapıyor.

1'Maçta ilk düdük geldi ve mücadele başladı. Başarılar Fenerbahçe.

Slavia Prag - Fenerbahçe ilk 11'ler

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko