UEFA Avrupa Ligi'nde 18 maç oynandı toplu sonuçlar

Avrupa'nın kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 18 maç oynandı. Organizasyonun 5. haftasında Türk takımları 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşadıAbone ol
Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 11'e yükseltti.
Fenerbahçe ise deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı.
Macaristan'da oynanan maçta Maccabi Tel-Aviv'e 3-1 mağlup olan Beşiktaş, 6 puanda kaldı.
Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Lazio-Ludogorets: 0-0
AZ Alkmaar-Galatasaray: 1-1
Karabağ-Olimpik Lyon: 1-4
Dinamo Kiev-Viktoria Plzen: 1-2
Athletic Bilbao-Elfsborg: 3-0
Anderlecht-Porto: 2-2
Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv: 1-3
RFS-PAOK: 0-2
Manchester United-Bodo/Glimt: 3-2
Tottenham-Roma: 2-2
Slavia Prag-Fenerbahçe: 1-2
Real Sociedad-Ajax: 2-0
Braga-Hoffenheim: 3-0
Ferencvaros-Malmö: 4-1
Midtjylland-Eintracht Frankfurt: 1-2
Nice-Rangers: 1-4
Twente-Union Saint-Gilloise: 0-1
FCSB-Olympiakos: 0-0