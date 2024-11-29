Özgür Özel'in otopark iddiasına Hamza Dağ'dan yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’in Selçuk ilçesinde Meryem Ana Otoparkı’nın belediye yetkisinden alınmasına karşı başlatılan eylemi ziyaret etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, otoparkı 1997 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Selçuk Belediyesine verildiğini ve kullanım süresinin Ekim 2024’te sona erdiğini açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, otopark işletmesinin belediyeden alınmasına tepki amacıyla Meryemana Evi'ne giden yol üzerinde toplanan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanlarını ziyaret etti.

Meryemana Evi'ndeki otoparkın protokolünün uzatılmadığını hatırlatan Özel, şöyle konuştu: "İnsanlar Selçuk'un öz değeri, Selçuk'u Selçuk yapan Efes ve Meryemana Evi'ne geliyor. Buradaki otoparka el koydular, bu otopark 54 yıldır işletildiği için önemli de gelir getiriyor. Bu otoparktan gelen gelir, 600 çalışanı olan Selçuk Belediyesinin gelirlerinin yüzde 60'ı. Esas yapması gereken işleri yapmak yerine CHP'nin parasına çöküyor ki Selçuk Belediyesi hizmet yapamasın, maaş ödeyemesin. Bugün emekçilerin 'Meryemana Evi'ne dokunma, ekmeğimle oynama' dediği budur."

Hamza Dağ: Bırakın da şımarıklığı küçük çocuklarımız yapsınlar

Özel'in otoparkla ilgili açıklamalarına yanıt AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

İzmir Selçuk’ta yer alan Meryemana Evi ve Kilisesi’nin yakınındaki otopark, 1997 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Selçuk Belediyesine verilmiş ve kullanım süresi Ekim 2024’te sona ermiştir. Protokolün sona ermesinin ardından belediye bir müddet alanı işgal etmiş ancak nihayet 27 Kasım’da bakanlık, otoparkı kendi bünyesine almıştır. CHP Genel Başkanı ile yalan ve algı ordusunun iddia ettiği gibi bir “AK Parti’ye ayrıcalık sağlanması” söz konusu değildir. Bilakis, sözleşmenin 2023 yılı sonu itibariyle bitmesine rağmen, belediyenin 2024 yılı bütçelendirmesini otoparktan elde edeceği geliri göz önünde bulundurarak yapmasından ötürü, süre 2024 yılı Ekim ayına kadar uzatılmıştır. Ayrıca, Selçuk Belediyesi ne protokolün yapıldığı 1997’de AK Parti tarafından yönetiliyordu ne de sürenin uzatıldığı geçtiğimiz dönemde. Sn. Özel, Türkiye CHP Kanunlarına göre yönetilmemektedir. Her alanda kendiniz için ayrıcalık isteme huyunuzdan vazgeçiniz. Zaten yapılması gereken, iyi niyet ve samimiyet gösterilerek yapılmıştır. Bırakın da şımarıklığı küçük çocuklarımız yapsınlar, zira ancak onlara yakışır. Devlet, ciddiyet ister.