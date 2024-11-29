Roblox ve Discord'a erişim açılacak mı? Uraloğlu'ndan kritik açıklama

Discord ve Roblox'a getirilen erişim engeliyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ve Discord'un yeniden erişime açılması için mahkeme kararlarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, erişim engeli getirilen Roblox​ ve Discord​ platformları hakkında açıklamalarda bulundu. Mahkeme​ kararlarının yerine getirilmesi halinde Roblox ve Discord'un yeniden erişime açılabileceğini belirtti.

Roblox ile görüşmeler sürüyor

Roblox ile ilgili sürece değinen Bakan Uraloğlu, bakanlık yetkilileri ile şirket arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Tespit edilen içerikleri ilettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Onlar da bu içerikleri kaldıracaklarını söylüyorlar. Kaldırıldığında ve yeniden mahkemeye başvurulduğunda, mahkeme kararı yerine getirildiği için platformun açılması mümkün olacak” ifadelerini kullandı.Discord'un itiraz sürecinin devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, “Erişim engeli kararlarından önce bizimle iletişim kurmaktan kaçınıyorlardı. Şimdi ise ‘Hangi içerikleri kaldırmamızı istersiniz?’ diye soruyorlar" diye konuştu.

Türkiye’de bu içerikleri kaldırmalarını talep ediyoruz

Oyun platformlarında olumlu içeriklerin de olduğunu ancak istemedikleri unsurların temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Türkiye’de bu içerikleri kaldırmalarını talep ediyoruz; dünyayı disipline etmek bizim görevimiz değil" dedi.