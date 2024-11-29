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Bahçeli DEM'e İmralı çağrısı yapmıştı, Erdoğan talimatı verdi!

Bahçeli DEM'e İmralı çağrısı yapmıştı, Erdoğan talimatı verdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı sonrası gündeme gelen DEM Parti- Öcalan görüşmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıcak baktığı belirtildi. Erdoğan’ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için, yeni sürecin ‘temkinli ve dikkatli’ yürütülmesi talimatını verdiği öğrenildi. Öte yandan kritik görüşme öncesi MİT'in bir ‘ön hazırlık’ yapacağı öğrenildi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Partililerle teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın bir an önce yüz yüze görüşmesi gerektiğine yönelik açıklamalarından sonra, DEM’li yöneticilerin İmralı ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıcak baktığı belirtildi. Erdoğan’ın bu konuda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la görüşerek, ziyaretle ilgili izin sürecinin hızlandırılması talimatını verdiği ifade edildi.

"Temkinli olun"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçmişteki çözüm sürecinde yaşananların tekrar etmemesi için, yeni sürecin ‘temkinli ve dikkatli’ yürütülmesi talimatını verdiği öğrenildi.

DEM Parti’nin Adalet Bakanlığı’na bu konuda yaptığı başvurunun kısa sürede olumlu sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MİT 'ön hazırlık' yapacak 

Edinilen bilgilere göre, MİT bir ‘ön hazırlık’ yapacak, bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra DEM heyetinin İmralı’ya gitmesine izin verilecek.

"Öcalan bunu söylerse"..

AK Parti kaynakları “Öcalan, DEM’lilere örgütle bağlantılarını kesmeleri, örgütün de lağvedilmesi yönünde bir şey söylerse; İmralı ziyaretlerinin devamı gelir” değerlendirmesini yaptı.

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