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İzmir'de kız meselesi katliamı araçta infaz edildiler: 3 ölü 1 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de kız meselesi katliamı araçta infaz edildiler: 3 ölü 1 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden gençlerin kendilerine atılan konuma gittikleri ve burada araç içerisinde başlarından tabancayla vurularak öldürüldükleri, yaralı 1 kişinin ise araçtan inip kaçarken vurulduğu ortaya çıktı.

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Alınan bilgiye göre Fahrettinpaşa Mahallesi’nde iki grup arasında kız meselesi yüzünden kavga çıktı.

Taraflardan B.B. tabanca ile 4 kişiye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, tabancayla vurulan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan A.M. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde sevk edildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, şüpheli B.B'nin yakalanması için çalışma başlatırken olay esnasında yanında oldukları tespit edilen 2 arkadaşını gözaltına aldı.

Araçta başlarından vuruldular

Çeşme'de yaşanan korkunç olayın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Azad Demir, Abdurrahim Doğan, Mehmet Sait Medeni ve A.M.'nin kendilerine atılan konum üzerine Cakabey Anıtı mevkiine gelerek B.B. ve yanındaki iki arkadaşı ile buluştu. Burada iki grup, araç içerisinde kız meselesi yüzünden tartışma yaşarken, B.B.'nin üzerinde bulunan tabancayla Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni'yi başlarından vurarak öldürdü. Bu esnada araçtan inerek kaçan A.M.'yi de açtığı ateş sonucu bacağından yaraladı.

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