 Dolar/TL güncel rakam! Alım-satım yapacaklar dikkat!

Dün dolar düşüş eğiliminde hareket etti. Haftanın son işlem gününde ise hareketlilik var. Dolar ve Euro'da kısmi de olsa yükseliş sürüyor. İşte rakamlar...Abone ol
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 34,6002'den tamamladı.
Dolar/TL, güne yüzde 0,3 değer kazancıyla 34,6990'dan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 36,7300'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 44,1230'dan satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 105,8 seviyesinde bulunuyor.
Bugün yurt içinde büyüme, finansal istikrar raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,0 seviyesinin destek, 106,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.