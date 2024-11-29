BIST 9.619
DOLAR 34,69
EURO 36,73
ALTIN 2.964,99
HABER /  EKONOMİ

 Dolar/TL güncel rakam! Alım-satım yapacaklar dikkat!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Dolar/TL güncel rakam! Alım-satım yapacaklar dikkat!

Dün dolar düşüş eğiliminde hareket etti. Haftanın son işlem gününde ise hareketlilik var. Dolar ve Euro'da kısmi de olsa yükseliş sürüyor. İşte rakamlar...

Abone ol

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü  34,6002'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yüzde 0,3 değer kazancıyla 34,6990'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 36,7300'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 44,1230'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 105,8 seviyesinde bulunuyor.

Bugün yurt içinde büyüme, finansal istikrar raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105,0 seviyesinin destek, 106,5 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Balıkesir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Balıkesir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Büyüme rakamları açıklandı Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte kaç büyüdü?
Büyüme rakamları açıklandı Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte kaç büyüdü?
Bu hafta 11 film vizyona girecek
Bu hafta 11 film vizyona girecek
Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem! Fırsatçılar meydana çıktı!
Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem! Fırsatçılar meydana çıktı!
Hepsiburada, 'Efsane Cuma Büyük Final' kampanyasını başlattı
Hepsiburada, 'Efsane Cuma Büyük Final' kampanyasını başlattı
Ağaçları kestiği iddia edilmişti Şarkıcı Suavi: Köküyle söktüm ve başka alana taşıdım
Ağaçları kestiği iddia edilmişti Şarkıcı Suavi: Köküyle söktüm ve başka alana taşıdım
Bakanlıktan Uğur Dündar ve Birgün'e yalanlama! Altın iddialarına yanıt: Kara bir leke...
Bakanlıktan Uğur Dündar ve Birgün'e yalanlama! Altın iddialarına yanıt: Kara bir leke...
Düzensiz göçle mücadelede devam ediyor: 1626 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göçle mücadelede devam ediyor: 1626 düzensiz göçmen yakalandı
Samsung uygun fiyatlı ve uzun ömürlü yeni Galaxy A16'yı tanıttı
Samsung uygun fiyatlı ve uzun ömürlü yeni Galaxy A16'yı tanıttı
Dardanel, yabancılara satılıyor
Dardanel, yabancılara satılıyor
İzmir'de kız meselesi katliamı araçta infaz edildiler: 3 ölü 1 yaralı
İzmir'de kız meselesi katliamı araçta infaz edildiler: 3 ölü 1 yaralı
EGM uyardı! Bu maillere dikkat
EGM uyardı! Bu maillere dikkat