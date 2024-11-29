Balıkesir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Abone ol
Cengiz Topel Caddesi'nde seyreden H.K. idaresindeki 10 ALT 774 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp yeşil alana savrularak üst geçidin ayağına çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hurdaya dönen araçtaki sürücünün öldüğünü belirledi.
Otomobilden çıkarılan H.K'nin cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
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