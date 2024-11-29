Acun Ilıcalı resti çekmiş O Ses Türkiye'den kovmuştu! Nur Cennet Uçar son haliyle şaşırttı: Bambaşka biri

O Ses Türkiye'den önce Popstar Alaturka'ya katılan Uçar, yarışmada söylediği şarkı nedeniyle Ersoy'un "İyi çalışmamışsınız" yorumunu almış ve bu yoruma sinirlenerek "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim." demişti.