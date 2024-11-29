Acun Ilıcalı resti çekmiş O Ses Türkiye'den kovmuştu! Nur Cennet Uçar son haliyle şaşırttı: Bambaşka biri
Şimdilerde yeniden başlayacağı duyurulan ve büyük bir heyecanla beklenmeye başlanan O Ses Türkiye'nin eski yarışmacılarının son halleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de daha önce Popstar Alaturka'da yarışmış daha sonra da O Ses Türkiye'den kovulmuş olan Nur Cennet Uçar oldu. Nur Cennet Uçar'ın yıllar içerisindeki değişimini görenler çok şaşırdı.
Acun Ilıcalı'nın en sevilen formatlarından biri olan O Ses Türkiye yarışması uzun bir aradan sonra geri dönüyor. Programda yer alan eski yarışmacıların son halleri de şimdilerde merak konusu oldu.
O Ses Türkiye'de şarkısını söyleyip jüri onayına çıkan Nur Cennet Uçar, jüri üyelerine yönelik hitapları ve ukala tavırlarıyla dikkatleri çekmiş ve stüdyodaki izleyici dahil hemen herkesin tepkisini almıştı. Bu duruma çok sinirlenen Acun Ilıcalı ise Nur Cennet Uçar'ı yarışmadan diskalifiye etmişti.
O Ses Türkiye'den önce Popstar Alaturka'ya katılan Uçar, yarışmada söylediği şarkı nedeniyle Ersoy'un "İyi çalışmamışsınız" yorumunu almış ve bu yoruma sinirlenerek "Arkadaşlarım çalışmaya indiğinde ben de hep indim. Çok çalıştım ve gördüğünüz gibi çok da güzel söyledim." demişti.
Değişimi çok konuşuldu
Kendine has tarzı, güçlü sesi ve tavırları ile her yarışmada dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nur Cennet Uçar şimdi de son haliyle gündem oldu. Kısa kızıl saçlarını uzatıp sarıya boyatan Uçar'ın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.