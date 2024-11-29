Hepsiburada, 'Efsane Cuma Büyük Final' kampanyasını başlattı

Hepsiburada'nın merakla beklenen "Efsane Cuma Büyük Final" kampanyası, bugün başladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ayrıcalıklı indirim fırsatlarının sunulduğu kampanya boyunca tüketicileri esnek ödeme çözümleri ve bütçe dostu bir alışveriş deneyimi bekliyor.

Kampanya, "Şimdi Al, Sonra Öde" gibi avantajlı ödeme koşullarıyla alışverişi cazip hale getirirken, ihtiyaçların kolayca karşılanmasını sağlayan bir alışveriş deneyimi sağlıyor.

Efsane Cuma Büyük Final kampanyasında evini yenilemek isteyenler için ev ve yaşam kategorisindeki tüm indirimlere ek, sepette yüzde 15 net indirim fırsatı sunuluyor. Gün boyunca yemek ve kahvaltı takımları, evlerin her köşesine şıklık katacak tasarımlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Dekorasyon ürünlerinde 800 lira üzeri alışverişlerde sepette ekstra 200 lira, yatak örtüleri ve perde gibi ev tekstili ürünlerinde ise sepette 1000 liraya 200 lira indirim kullanıcıları bekliyor.

Vestfrost, Altus, Hoover ve Kumtel gibi markaların beyaz eşya ve ankastre ürünlerinde, gün boyunca ayrıcalıklı fırsatlar tüketicilerle buluşuyor. Enerji tasarruflu buzdolapları, geniş kapasiteli çamaşır makineleri ve modern tasarımlı ankastre setler, fiyat avantajı, yüksek performansları ve estetik tasarımlarıyla öne çıkıyor.

Teknoloji ürünlerinde fırsatlar yaşanacak

Teknoloji tutkunlarına özel televizyon, tablet, bilgisayar ve ekipmanlarda fırsatlar, kampanya boyunca devam ediyor. 4K UHD Smart televizyonlarda yüzde 5 ile 11 arasında değişen indirimler sağlanırken, Samsung, LG ve Vestel'in en yeni televizyon modelleri, yüksek görüntü kalitesi ve akıllı özellikleriyle ev eğlencesini yeniden tanımlıyor.

Huawei ve Lenovo'nun tablet modelleri ise iş ve eğlence için ideal çözümler getiriyor. Bilgisayar ve ekipmanlarda sepette yüzde 25 net indirimin yanı sıra oyunseverler için monitör, klavye, fare ve kulaklık gibi ekipmanlarda da özel fiyatlar sunuluyor.

Philips, Dyson, Xiaomi ve Nespresso gibi markaların süpürge, kahve makinesi, fritöz ve ütü gibi küçük ev aletlerinde cazip indirimler bulunuyor. Robot süpürgeler, ev temizliğinde teknolojiyi bir üst seviyeye taşırken, Airfryer modelleri hızlı ve pratik yemek yapma olanağı tanıyor. Philips'in yüksek buhar gücüne sahip ütüleri ise kıyafetlere profesyonel bir dokunuş katıyor. Evde barista deneyimi yaşamak isteyenler için tam otomatik kahve makineleri de kampanya kapsamında indirimle alınıyor.

Moda kategorisinde giyim ve ayakkabı ürünlerinde tüm indirimlere ek olarak sepette yüzde 15 net indirim uygulanıyor. Saat, gözlük ve takı gibi aksesuarlar, zarafet ve stili uygun fiyatlarla buluşturuyor. Kişisel bakım ürünlerinde saç düzleştiriciler, IPL lazer cihazları ve tıraş makinelerinde cazip fiyat avantajları sağlanıyor. Philips ve Arzum gibi markaların ürünleri, evde profesyonel bakım yapmak isteyenler için ideal seçenekler sunuyor.

İndirimli anne-bebek ürünlerinde konfor ve güvenlik ön planda

Anne-bebek kategorisinde bebek arabası, oto koltuğu ve mama sandalyesi gibi ürünlerde yüzde 70'e varan indirimlerle kalite ve uygun fiyat bir araya geliyor. Ergonomik tasarımlı ürünler, hem ebeveynlerin hem de bebeklerin hayatını kolaylaştırıyor.

Oto lastik kategorisinde Goodyear ve Lassa gibi markaların kış lastiklerinde büyük indirimler sunuluyor. Yüksek yol tutuşu ve dayanıklılığıyla öne çıkan ürünler, güvenli bir sürüş deneyimi vadediyor.