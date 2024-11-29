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Düzensiz göçle mücadelede devam ediyor: 1626 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçle mücadelede devam ediyor: 1626 düzensiz göçmen yakalandı

Ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-32” operasyonlarında 13’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmen yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yılın 10 ayında göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 6 bin 339 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 göçmen kaçakçısının çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını aktardı.

Türkiye'nin göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğunu belirten Yerlikaya, göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını kaydetti.

Ülke genelinde dün düzenlenen "Kalkan-32" operasyonları hakkında bilgi veren Yerlikaya, operasyonlarda 13'ü yabancı uyruklu toplam 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Ülke genelinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz olarak devam edecek." açıklamasında bulundu.

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