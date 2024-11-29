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Fenerbahçe Talisca transferini bitirdi deniyordu! Acun Ilıcalı net konuştu

Fenerbahçe Talisca transferini bitirdi deniyordu! Acun Ilıcalı net konuştu

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli futbolcu Anderson Talisca'nın transfer edileceği iddialarıyla ilgili, "Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

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Fenerbahçe'nin deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ilıcalı, transfere odaklandıklarını söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün Anderson Talisca'yla anlaşmaya vardığı iddialarına açıklık getiren Ilıcalı, şöyle konuştu:

"Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok. Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı. Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı.

Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı. En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar. Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız."

"Bizim amacımız direkt çıkmak"

Slavia Prag deplasmanında alınan 3 puanı değerlendiren Ilıcalı, sonuçtan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Çok zor bir deplasmanda kazandıklarının altını çizen Ilıcalı, "Hem buraya kadar gelen vatandaşlarımızı hem de ekran başındaki milyonlarca Fenerbahçeliyi sevindirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok zor bir deplasmandı ama biz de Fenerbahçe'yiz. Bundan önce çok şanssız olduğumuz maçlar vardı. Çok eksik oyuncumuz vardı. Bu kadar eksikle buradan galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde kalan 3 haftada her şeyin olabileceğini dile getiren sarı-lacivertli yönetici, şöyle devam etti:

"Yeni statüde her şey olabilir. UEFA Avrupa Ligi'nin şu anki sisteminde her şey yaşanabilir. Üç maç daha var. Ben şansımızı yüksek görüyorum, hep de yüksek görüyorduk. Ancak futbol bu. Bizim amacımız direkt çıkmak, bunu da sonuna kadar zorlayacağız. Çok zor bir fikstürümüz var. Bizim oynadığımız maçlara baktığınızda çok zor rakiplerle karşılaştığımızı görüyorsunuz. Amrabat ve Mert Hakan'la beraber çok ciddi eksiklerimiz vardı. UEFA kadrosundaki isimler baştan belli oluyor ve ekleme de yapamıyorsunuz. Bu kadar eksikle, böyle bir deplasmanda alınan 3 puan çok mutlu etti."

Son olarak maçta galibiyeti getiren Youssef En-Nesyri'nin performansına değinen Ilıcalı, "Her futbolcunun alışmak için süreye ihtiyacı var. En-Nesyri de her geçen gün alışıyor, ileriye doğru gidiyor. Az bir süre oynadı ama maçı çeviren isim oldu. Kendisini çok beğeniyorum. Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu isim olduğunu, ilerleyen dönemde çok fayda sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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