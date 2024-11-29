Ayça Ayşin Turan'ın tesettürlü hali çok beğenildi cami paylaşımına yorum yağdı
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiğimiz ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi. Başını örtüp peş peşe pozlar veren Ayça Ayşin Turan'ın tesettürlü hali çok beğenildi.
Dinle Sevgili, Karagül, Meryem, Zemheri, Arıza, Ada Masalı ve Kader Bağları gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan bir süredir ekranlardan uzak kaldı.
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Dijital platformlardaki projelerde de boy gösteren Ayça Ayşin Turan son olarak Abu Dabi ziyareti sırasında Şeyh Zayid Camii'ni gezdi.
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Beyazlar içerisinde başını örten ünlü ismin tesettürlü hali çok beğenildi.
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Ayça Ayşin Turan'ın peş peşe paylaştığı karelerine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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