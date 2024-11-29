BIST 9.619
DOLAR 34,69
EURO 36,73
ALTIN 2.964,99
HABER /  GÜNCEL

Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan yeni soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan soruşturmada Özer döneminde belediyede başkan yardımcısı olan Osman Yalçın'ın kapatılan Jiyan TV ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Terör örgütü elebaşlarından Duran Kalkan tarafından yapılan açıklamayla "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen ve örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Yalçın'ın Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği belirlenen soruşturmada, Yalçın hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Beylikdüzü ve Esenyurt'ta operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada cep telefonu ve dijital materyalleri ele geçiren ekiplerin firari Yalçın'ı arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Osman Yalçın'ın halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilirken Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu belediye başkan yardımcısı olduğu ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rasim Ozan Kütahyalı'dan ezber bozan dolar yorumu: Krizinin arkasında o var
Rasim Ozan Kütahyalı'dan ezber bozan dolar yorumu: Krizinin arkasında o var
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma! Gözaltına alındılar
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma! Gözaltına alındılar
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda evi bombaladı: 5 ölü
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda evi bombaladı: 5 ölü
 Dolar/TL güncel rakam! Alım-satım yapacaklar dikkat!
 Dolar/TL güncel rakam! Alım-satım yapacaklar dikkat!
Balıkesir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Balıkesir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Büyüme rakamları açıklandı Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte kaç büyüdü?
Büyüme rakamları açıklandı Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte kaç büyüdü?
Bu hafta 11 film vizyona girecek
Bu hafta 11 film vizyona girecek
Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem! Fırsatçılar meydana çıktı!
Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem! Fırsatçılar meydana çıktı!
Hepsiburada, 'Efsane Cuma Büyük Final' kampanyasını başlattı
Hepsiburada, 'Efsane Cuma Büyük Final' kampanyasını başlattı
Ağaçları kestiği iddia edilmişti Şarkıcı Suavi: Köküyle söktüm ve başka alana taşıdım
Ağaçları kestiği iddia edilmişti Şarkıcı Suavi: Köküyle söktüm ve başka alana taşıdım
Bakanlıktan Uğur Dündar ve Birgün'e yalanlama! Altın iddialarına yanıt: Kara bir leke...
Bakanlıktan Uğur Dündar ve Birgün'e yalanlama! Altın iddialarına yanıt: Kara bir leke...
Düzensiz göçle mücadelede devam ediyor: 1626 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göçle mücadelede devam ediyor: 1626 düzensiz göçmen yakalandı