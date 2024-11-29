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Rasim Ozan Kütahyalı'dan ezber bozan dolar yorumu: Krizinin arkasında o var

Rasim Ozan Kütahyalı'dan ezber bozan dolar yorumu: Krizinin arkasında o var

Rasim Ozan Kütahyalı, sahte dolar kriziyle ilgili yine kendine has ve çok konuşulacak bir iddia ortaya attı! Türkiye'ye Gaziantep'ten giren sahte dolarlar piyasayı afallattı. Ortalama 500 milyon dolar değerinde sahte doların İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon gibi şehirlerde dolaşıma sokulduğu bununla birlikte para sayma makinelerinin bu dolarları gerçeğinden ayırt edememesi de paniği artırdı.

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Rasim Ozan Kütahyalı, sahte dolar krizinin arkasında Rusya ve Vladimir Putin olduğunu iddia ederken dolarların Rusya devleti kontrolünde basıldığını söyledi!

Bu işin arkasında Putin var

"Hiç şüphem yok Rusya bu işin arkasında! Bu işin arkasında net bir şekilde Putin var. Şu anda elindeki dolarlar patlayan bir ton insan var. Sahte dolar işi çok kötü oldu. 10 gün diyorlar ama bu iş 10 günde temizlenmez. Yeni makineler gelecek, çok batan olacak. Piyasa durdu. Altın işleme yapacaklar yapamıyorlar. İşçilik dolar, kimse doları kabul etmiyor.

Nakit para devrini kapatmamız lazım

Bizim artık bu nakit para devrini kapatmamız lazım. Kredi kartları ve EFT sistemine geçmemiz gerekiyor.

50 bin dolar paran var mesela bankaya gittin parayı yatıramıyorsun. İnanılmaz bir olay..."

Konuyla ilgili Mynet'e açıklama yapan uzman isimler de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya, Bursa gibi piyasanın hareketli olduğu şehirlerde büyük bir durgunluğun olduğunu bu sahte dolar krizinin çok derin etkilerinin olacağını belirtmişti.

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