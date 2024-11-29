Kabul edildi! 2 milyar TL'lik GSS borçları siliniyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. 1 Ocak 2015 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları tamamen siliniyor. Böylece devlet, 2 milyar TL tutarındaki bir borçtan feragat etmiş oluyor. Bu kapsamlı düzenleme, Meclis'te kabul edilen yeni yasa tasarısı ile hayata geçirilecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen 28 maddelik yasa teklifiyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminde köklü değişiklikler yapılıyor. Yeni düzenlemeyle, GSS prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların tüm borçları faiziyle birlikte silinecek. Yasa teklifi Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda önemli değişiklikler öngören yasa teklifi Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

Sağlık sisteminde değişiklik

28 maddelik teklifle, sağlık sisteminde de önemli bir değişikliğe gidiliyor. Buna göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 2 liradan 20 liraya çıkarılacak.

SGK, sağlık hizmetlerindeki katılım payını, aile hekiminden sevk edilenler için yüzde 50 azaltmaya yetkili olacak.

Hastanedeki yığılmaları önlemek için getirilen katkı payı düzenlemesinde, Cumhurbaşkanına katılım payını 10 kata kadar artırma yetkisi de verilecek.

Raporlar ücretli olacak

Teklife göre, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücreti karşılığında hastalara da bakabilecek. Ayrıca aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da ücretli hale getirilecek.

Örneğin ehliyet raporu için başvurulması durumunda belli bir miktar ödeme yapılması gerekecek. Raporlar karşılığında alınan tüm ücretler döner sermayeye aktarılacak.

Teklifle ayrıca, özel sektör işverenlerinin SGK’ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.

İmalat sektöründe çalışanlar için ise 5 puanlık prim desteği sürecek.

Cumhurbaşkanı, 31 Aralık 2026'ya kadar verilecek desteğin süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı düzenlemesinin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2028'e ertelenecek.