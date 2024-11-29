BIST 9.619
DOLAR 34,69
EURO 36,73
ALTIN 2.964,99
HABER /  GÜNCEL

Kabul edildi! 2 milyar TL'lik GSS borçları siliniyor

Kabul edildi! 2 milyar TL'lik GSS borçları siliniyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. 1 Ocak 2015 öncesine ait Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları tamamen siliniyor. Böylece devlet, 2 milyar TL tutarındaki bir borçtan feragat etmiş oluyor. Bu kapsamlı düzenleme, Meclis'te kabul edilen yeni yasa tasarısı ile hayata geçirilecek.

Abone ol

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edilen 28 maddelik yasa teklifiyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminde köklü değişiklikler yapılıyor. Yeni düzenlemeyle, GSS prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların tüm borçları faiziyle birlikte silinecek. Yasa teklifi Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda önemli değişiklikler öngören yasa teklifi Meclis Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.

Sağlık sisteminde değişiklik 

28 maddelik teklifle, sağlık sisteminde de önemli bir değişikliğe gidiliyor. Buna göre, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 2 liradan 20 liraya çıkarılacak.

SGK, sağlık hizmetlerindeki katılım payını, aile hekiminden sevk edilenler için yüzde 50 azaltmaya yetkili olacak.

Hastanedeki yığılmaları önlemek için getirilen katkı payı düzenlemesinde, Cumhurbaşkanına katılım payını 10 kata kadar artırma yetkisi de verilecek.

Raporlar ücretli olacak 

Teklife göre, aile hekimleri mesai saatleri dışında ücreti karşılığında hastalara da bakabilecek. Ayrıca aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da ücretli hale getirilecek.

Örneğin ehliyet raporu için başvurulması durumunda belli bir miktar ödeme yapılması gerekecek. Raporlar karşılığında alınan tüm ücretler döner sermayeye aktarılacak.

Teklifle ayrıca, özel sektör işverenlerinin SGK’ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak.

İmalat sektöründe çalışanlar için ise 5 puanlık prim desteği sürecek.

Cumhurbaşkanı, 31 Aralık 2026'ya kadar verilecek desteğin süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı düzenlemesinin yürürlük tarihi de 1 Ocak 2028'e ertelenecek.

GSS
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Talisca transferini bitirdi deniyordu! Acun Ilıcalı net konuştu
Fenerbahçe Talisca transferini bitirdi deniyordu! Acun Ilıcalı net konuştu
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk: Erzurum'da termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk: Erzurum'da termometreler sıfırın altında 18 dereceyi gösterdi
Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı
Eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında gözaltı kararı
Rasim Ozan Kütahyalı'dan ezber bozan dolar yorumu: Krizinin arkasında o var
Rasim Ozan Kütahyalı'dan ezber bozan dolar yorumu: Krizinin arkasında o var
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma! Gözaltına alındılar
Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne yönelik soruşturma! Gözaltına alındılar
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda evi bombaladı: 5 ölü
İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı’nda evi bombaladı: 5 ölü
 Dolar/TL güncel rakam! Alım-satım yapacaklar dikkat!
 Dolar/TL güncel rakam! Alım-satım yapacaklar dikkat!
Balıkesir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Balıkesir'de üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Büyüme rakamları açıklandı Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte kaç büyüdü?
Büyüme rakamları açıklandı Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte kaç büyüdü?
Bu hafta 11 film vizyona girecek
Bu hafta 11 film vizyona girecek
Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem! Fırsatçılar meydana çıktı!
Sahte dolar üzerinden akılalmaz yöntem! Fırsatçılar meydana çıktı!
Hepsiburada, 'Efsane Cuma Büyük Final' kampanyasını başlattı
Hepsiburada, 'Efsane Cuma Büyük Final' kampanyasını başlattı