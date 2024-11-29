Beşiktaş'a gol atan İsrailli futbolcu asker selamı verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv'e 3-1 yenildiği maçta takımının Maccabi'nin ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky'nin asker selamı vermesi tepki topladı.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olduğu Maccabi Tel Aviv maçında, takımının ilk golünü atan Gavriel Kanichowsky’nin gol sevinci tartışmalara yol açtı.

Gavriel Kanichowsky'nin Beşiktaş'a attığı golün ardından İsrail bayrağına asker selamı vererek kutlama yapması, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Beşiktaşlı yöneticiler, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile oynadıkları karşılaşmayı, İsrail kulübünün yöneticileriyle birlikte izlemek istemedi.

Beşiktaş yönetimi İsrailli yöneticilerden uzak durdu

Siyah-beyazlılar, bu konuda UEFA'ya başvurarak, kendileri için ayrı bir loca açılmasını talep etti. Beşiktaş yönetimi, İsrailli yöneticilerle bir araya gelmeden, mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.

Hacıosamoğlu muhatap olmadı

Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yalnız bırakmadı. Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımın İsrail ekibiyle oynadığı karşılaşmayı, Beşiktaş yöneticileriyle birlikte kendilerine ayrılan locadan izledi.

Öte yandan, İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, Hacıosmanoğlu'na üç gündür ulaşmaya çalıştığı ancak yanıt alamadığı belirtildi.

UEFA ceza verecek mi?

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde bazı milli futbolcuların asker selamı verdiği gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) 50 bin avro para cezası uygulamıştı.

11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de Fransa ile oynanan maçlarda asker selamı verdikleri için disiplin soruşturmasına tabi tutulan milli oyuncular Merih Demiral, Umut Meraş, Burak Yılmaz, Mert Günok, Zeki Çelik, Cenk Tosun, Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Sinan Bolat, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve İrfan Can Kahveci'ye kınama cezası verilmişti.