Nakkaş Holding, Türk Ytong'da ana hissedar oldu

Nakkaş Holding, yapı malzemesi üreticilerinden Türk Ytong'un kontrol hisselerini alarak ana hissedar oldu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşterilerine, çalışanlarına, topluma değer katmayı hedefleyen ve sürdürülebilir büyümeyi odağına alan vizyonu ile petrol ve petrol ürünleri, yenilenebilir enerji, endüstri yatırımları ve madencilik gibi dört ana sektörde faaliyet gösteren Nakkaş Holding, yatırımlarına devam ediyor.

Holding, Türk Ytong'un kontrol hisselerini alarak ana hissedar oldu. Bu satın almayla, Türk Ytong'un üretim altyapısı, 2 milyon metreküplük yıllık üretim kapasitesi ve 5 modern tesisinin daha da ileriye taşınmasının hedeflendiği belirtildi.

Şirket, bu yeni sinerji ile Türk Ytong'un sahip olduğu sektörel liderliğin güçlenmesine ve gelecekte daha yenilikçi adımlar atılmasına olanak sağlanacağını bildirdi.

1963 yılında Türkiye'de ilk gazbeton üreticisi olarak kurulan Türk Ytong, yenilikçi ve çevre dostu yapı malzemeleri ile sektörde öncü bir rol üstleniyor. Sürdürülebilir yapı çözümleri sunan Türk Ytong, Antalya, Bilecik, Çatalca, Dilovası ve Saray'daki fabrikalarında ürettiği yüksek ısı yalıtımı, hafiflik, yangın koruması ve enerji verimliliği sağlayan ürünleriyle, Türkiye'nin modern yapılaşmasına katkıda bulunuyor.