"Her şey para ve maddiyatmış" demişti! Ebru Şallı-Uğur Akkuş cephesinde şaşkına çeviren gelişme

Uğur Akkuş açtığı boşanma davasından vazgeçtiğini, Ebru Şallı ile evliliklerine bir şans daha verdiklerini açıkladı.

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Uğur Akkuş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık mutsuz olmamdır. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim." sözleri ile duyurmuştu.

Ebru Şallı da "Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim." demişti.

Boşanma olayında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Akkuş, Instagram hesabından boşanmayla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu:

"Bugün Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde açmış olduğum boşanma davasını geri çekmiş bulunmaktayım. Evliliğimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun."