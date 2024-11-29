Emlakjet, üst üste 3. kez "Harika Bir İş Yeri" sertifikası aldı

Emlakjet, Great Place to Work (GPTW) araştırmasında üst üste üçüncü kez "Harika Bir İş Yeri" sertifikası almaya hak kazandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, sertifika, çalışanlarının yüksek katılım oranı ve olumlu değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilen analizler sonucu kazanıldı.

Emlakjet, söz konusu ödülle çalışan memnuniyetine ve güçlü iş yeri kültürüne verdiği önemi kanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet İnsan Kaynakları Direktörü Nilhan Üçok Erten, çalışan deneyimini önceliklendirdiklerini ve kurum kültürünü bu yaklaşımla şekillendirdiklerini belirtti.

Erten, "Ekip arkadaşlarımızla işin keyifli tarafını birlikte yaşamak ve kurumumuzun başarısına katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Tüm ekip arkadaşlarıma katılımları ve değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şeffaf iletişimi ve unvan bağımsız iş sahiplenme kültürünü teşvik ettiklerini vurgulayan Erten, "Dijital yetkinliklerimizi besleyip, kullanıcılarımızın aradıkları gayrimenkule daha hızlı ve kolay ulaşmalarını sağlayacak projeler üretmek, insan kaynakları departmanı olarak öncelikli stratejimiz. Önümüzdeki yıllarda var olan çalışan odaklı uygulamalarımız derinleşerek bu stratejimizin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.