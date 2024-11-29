 Yıldız futbolcu Okan Buruk’u hayal kırıklığına uğrattı!

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi 5.haftasında AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11’de başlayan Belçikalı golcü futbolcu Michy Batshuayi, etkisiz bir performans gösterdi. İkinci yarıda oyundan çıkan futbolcu teknik direktör Okan Buruk’u da hayal kırıklığına uğrattı.

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UEFA Avrupa Ligi 5.hafta müsabakasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

AFAS Stadı'nda yapılan maça iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım, 2. dakikada Sven Mijnans'ın golüyle 1-0 geriye düştü. 43. dakikada Osimhen'in vuruşunun ardından Koopmeiners'ın müdahalesi yeterli olmadı ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarının 1-1 bitmesinin ardından sarı-kırmızılılar, mücadelenin ikinci yarısına daha iyi başladı. Galatasaray, ikinci yarının başlarında Osimhen ile Batshuayi'nin kafa vuruşlarıyla birçok kez öne geçmeye yaklaştı ancak golü bulamadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Galatasaray, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maç sonunda 11 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı takım UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura yükselmeyi garantiledi.

Galatasaray’da müsabakaya ilk 11’de başlayan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, 64.dakikada yerini Kerem Demirbay’a bıraktı.

Batshuayi, 46.dakikada müsait pozisyonda önemli bir gol şansını kullanamadı. Yıldız futbolcunun kafa vuruşunda topu kaleci Zoet çıkardı.

21 kez topla buluşan Batshuayi, 21 kez topla buluştu. 14 pas denemesinin 10’unda isabet sağlayan Belçikalı yıldız, 9 top kaybı yaptı. Golcü futbolcu zeminde girdiği 3 ikili mücadeleden hiçbirini kazanamazken 2 hava topunu da kazanamadı. Sahanın 6.2 ile en kötü reyting puanına sahip olan golcü futbolcu ilk 11’de oynama şansını iyi kullanamadı.

Batshuayi’nin performansı hakkında değerlendirme yapan teknik direktör Okan Buruk, "Batshuayi'nin de oynamaya ihtiyacı var. Bu yüzden ona da sabretmemiz gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Geçen hafta gol attı. Rahatlamaya ve öz güvene ihtiyacı var” dedi.

Transfermarkt'a göre piyasa değeri 8.5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki Michy Batshuayi, bu sezon 19 maçta 551 dakika süre alırken 6 gol atıp 2 de asist yaptı.