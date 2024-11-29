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Osman Yalçın'ın avukat akrabası gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Osman Yalçın'ın avukat akrabası gözaltına alındı

İstanbul'da, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan yeni soruşturma kapsamında eski belediye başkan yardımcısı Osman Yalçın'ın kaçmasına yardım ettiği iddia edilen avukat akrabası Evin Emine Demir Sarıçiçek, gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan başlatılan soruşturmada gözaltı kararı verilen eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkındaki inceleme sürüyor.

Soruşturma kapsamında Yalçın'ın kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla Yalçın'ın avukat akrabası Evin Emine Demir Sarıçiçek, "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındı.

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