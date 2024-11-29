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Iğdır'da barakada yaşayan vatandaşa konteyner ev verildi

Iğdır'da barakada yaşayan vatandaşa konteyner ev verildi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşadığı toprak evi yıkılan Yazar Artan'a, eşyalı konteyner hediye edildi.

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Köyde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Artan, yazın toprak evi yıkılınca barakada yaşamını sürdürmeye devam etti.

AK Parti Iğdır Milletvekili ve Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz, köyü ziyareti esnasında Artan'ın durumundan haberdar oldu.

Bunun üzerine Alagöz, Artan'a içinde eşyaları da bulunan bir konteyner ev hediye etti.

Yazar Artan, AA muhabirine, daha önce imkansızlıktan yıkılan evini yapamadığını, bu nedenle bir barakada yaşadığını söyledi.

Hediyeden dolayı sıcak bir yuvaya kavuştuğunu anlatan Artan, "Evim yıkıldıktan sonra aylardır kendi yaptığım barakada, soğuk havada kalıyordum. Şu anda Cantürk Alagöz'ün bana klimasına kadar aldığı ev, sıcak ve hiç eksiğim yok. Cantürk Bey'in sayesinde ev sahibi oldum, tüm Iğdır halkı gibi ben de vekilimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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