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Meteoroloji uyardı, yarına dikkat! Maskelerinizi hazırlayın, kokudan durulmayacak

Meteoroloji uyardı, yarına dikkat! Maskelerinizi hazırlayın, kokudan durulmayacak

Geçtiğimiz hafta etkisini artıran yağışların ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerilerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) azot dioksit gazı nedeniyle hava kalitesine dair uyarıda bulundu.

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Yurdun büyük kesimi bu sabah sisli bir havaya uyandı. n yüksek basınçlı hava dalgasının ülkeye giriş yapması nedeniyle batı bölgelerde yoğun sis görüldü. Ancak Meteoroloji uzmanları özellikle yarına dikkat çekti. Yurdun büyük bölümünde yarın 'azot dioksit' nedeniyle oluşan kötü koku etkili olacak. Peki azot dioksit nedir, neden kötü koku oluşur? İşte detaylar...

Bu sabah yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir görünüm oluşturdu. MGM, bu durumun yarından itibaren daha fazla şehre yayılmasını bekliyor.

MGM'nin internet sitesinde yayımlanan hava durumu raporunda, cumartesi günü birçok şehirde "puslu" hava tahmin edilirken, bu bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı kötü bir kokunun hissedileceği ifade edildi.

Azot dioksit nedir?

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi tonunda, keskin kokulu ve zehirli bir gazdır. Kokusu klor gazını andıran bu gaz, atmosferin alt tabakalarında az miktarda bulunur. Daha çok endüstriyel faaliyetler ve kimyasal tepkimeler sonucu ortaya çıkan bu gaz, yüksek basınçlı hava koşullarında kendini daha belirgin hale getirir.

Azot dioksit düşük miktarlarda insan sağlığını doğrudan tehdit etmese de, havadaki artışı klora benzer bir kötü kokuya yol açabilir. MGM, puslu havanın ve gazın etkisini azaltmak için vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti.

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