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Ömer Çelik'ten Filistin mesajı

Ömer Çelik'ten Filistin mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

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Ömer Çelik'in yaptığı paylaşım şöyle:

"29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde, Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz. Bugün Filistin halkıyla dayanışma, insanlığın yüce değerlerine bağlılık demektir.

Filistin halkına soykırım uygulayanlar, tüm insanlığın düşmanıdır. Filistin halkından yana olmak, insanlıktan yana olmaktır."

 

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