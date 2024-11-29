BIST 9.604
DOLAR 34,69
EURO 36,67
ALTIN 2.968,94
HABER /  GÜNCEL

Tahran - İstanbul seferinde korku dolu anlar: Saldırgan bağlandı!

Tahran - İstanbul seferinde korku dolu anlar: Saldırgan bağlandı!

Tahran-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağında panik dolu dakikalar yaşandı. Uçaktaki bir yolcu uçuş sırasında acil çıkış kapısını tekmeledi; kabin ekibine saldırdı. Saldırgan yolcu diğer yolcular tarafından kontrol altına alınarak koltuğa bağlandı.

Abone ol

Perşembe günü Pegasus Havayolları’nın Tahran-İstanbul seferini yapan uçak, korku dolu anlara sahne oldu.

Uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada uçakta bulunan bir yolcu agresif tavırlar sergileyemeye başladı.

Yolcu ardından 'Allah-u Ekber' diye bağırarak acil çıkış kapısını açmak istedi. Kendisine müdahalede bulunan kabin görevlilerine saldıran kişi, diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Olay üzerine uçağın kaptan pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek uçağa polis ekibi istedi. Yolcular tarafından koltuğa bağlanan yolcu, uçağın inişinin ardından polis ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili olarak Pegasus Havayolları tarafından yapılan açıklamada, "28 Kasım 2024 tarihinde Pegasus Hava Yolları'nın PC517 sefer sayılı Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen (IKA-SAW) uçuşunda bir yolcu kural dışı davranışlar sergilemiş ve kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunmuştur. Uçak içerisinde kontrol altına alınan yolcu, İstanbul Sabiha Gökçen'e inişin ardından güvenlik kuvvetlerine teslim edilmiş ve Pegasus Hava Yolları ile uçması süresiz olarak yasaklanmıştır" denildi.

Yolcunun uçakta çıkardığı olayın ardından pilotun hava trafik kontrolörüyle yaptığı konuşmalar kayıtlara yansıdı. Ses kayıtlarında, pilotun, "Bir polis ihtiyacımız olmuştu illetiler mi?" sözlerine hava trafik kontrolörünün ise "Mutabık efendim talepleriniz iletildi" cevabını veriyor. Pilot bunun üzerine yolcunun kural dışı olduğunu ve koltuğa bağlı bir şekilde geleceğini de iletiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cuma hutbesinde kumar uyarısı
Cuma hutbesinde kumar uyarısı
Meteoroloji uyardı, yarına dikkat! Maskelerinizi hazırlayın, kokudan durulmayacak
Meteoroloji uyardı, yarına dikkat! Maskelerinizi hazırlayın, kokudan durulmayacak
Osman Yalçın'ın avukat akrabası gözaltına alındı
Osman Yalçın'ın avukat akrabası gözaltına alındı
Suriye'de üniversite yurduna saldırı: 4 öğrenci öldü
Suriye'de üniversite yurduna saldırı: 4 öğrenci öldü
Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı
Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan gümrükten geri dönen ürünlere ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan gümrükten geri dönen ürünlere ilişkin açıklama
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu
Enerjisa Üretim Alman şirketiyle uluslararası işbirliğine imza attı
Enerjisa Üretim Alman şirketiyle uluslararası işbirliğine imza attı
Cezaevi çıkışındaki sözleri olay olmuştu! Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması
Cezaevi çıkışındaki sözleri olay olmuştu! Özel'e 'Akın Gürlek' soruşturması
Özgür Özel, tutuklu Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti
Özgür Özel, tutuklu Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etti
 Yıldız futbolcu Okan Buruk’u hayal kırıklığına uğrattı!
 Yıldız futbolcu Okan Buruk’u hayal kırıklığına uğrattı!
DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir'e 3 yıl hapis cezası
DEM Partili Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir'e 3 yıl hapis cezası