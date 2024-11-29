BIST 9.675
DOLAR 34,69
EURO 36,67
ALTIN 2.968,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı yükseldi

İstanbul'da sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Ekipler, son 3 günde Şişli, Beyoğlu, Fatih ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 12 kişinin hastaneye müracaat ettiğini tespit etti.

Hastaneye başvuran 12 kişiden 4'ünün hayatını kaybettiğini belirleyen polis, yaptığı çalışma sonucu Şişli, Beyoğlu ve Fatih’teki iş yerlerine operasyon düzenledi.

Aramalarda şişelenmiş halde 410 litre etil ile metil alkol, 165 şişe kaçak içkiyle birlikte yapımında kullanılan madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolara geriledi
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolara geriledi
BM'de ilk: Türk üye başkan yardımcısı seçildi
BM'de ilk: Türk üye başkan yardımcısı seçildi
İznik'te en eski İsa'yı tutan Meryem freski ortaya çıkarıldı
İznik'te en eski İsa'yı tutan Meryem freski ortaya çıkarıldı
Iğdır'da barakada yaşayan vatandaşa konteyner ev verildi
Iğdır'da barakada yaşayan vatandaşa konteyner ev verildi
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa etti!
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından istifa etti!
Ömer Çelik'ten Filistin mesajı
Ömer Çelik'ten Filistin mesajı
Tahran - İstanbul seferinde korku dolu anlar: Saldırgan bağlandı!
Tahran - İstanbul seferinde korku dolu anlar: Saldırgan bağlandı!
Cuma hutbesinde kumar uyarısı
Cuma hutbesinde kumar uyarısı
Meteoroloji uyardı, yarına dikkat! Maskelerinizi hazırlayın, kokudan durulmayacak
Meteoroloji uyardı, yarına dikkat! Maskelerinizi hazırlayın, kokudan durulmayacak
Osman Yalçın'ın avukat akrabası gözaltına alındı
Osman Yalçın'ın avukat akrabası gözaltına alındı
Suriye'de üniversite yurduna saldırı: 4 öğrenci öldü
Suriye'de üniversite yurduna saldırı: 4 öğrenci öldü
Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı
Rusya, Batılı ülkelere yönelik gıda yaptırımını uzattı