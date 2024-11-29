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BM'de ilk: Türk üye başkan yardımcısı seçildi

BM'de ilk: Türk üye başkan yardımcısı seçildi

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Birleşmiş Milletler Gıda Standartları oturumunda, tarihte bir ilk yaşandı. Gıda Standartları Komisyonu (Codex Alimentarius Komisyonu) Başkan Yardımcılığına, Türk üye Betül Vazgeçer seçildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kurulan, merkezi Roma'da bulunan Gıda Standartları Komisyonunun 47. Oturumu Cenevre'de devam ediyor.

Gıda Standartları Komisyonu, tarihinde ilk kez Türkiye'den bir ismi başkan yardımcılığı görevine seçti. Betül Vazgeçer, BM Gıda Standartları Komisyonu Başkan Yardımcısı oldu.

Vazgeçer, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığında görev yapıyor.

Türkiye'nin BM Gıda Standartları Komisyonu tarihinde ilk kez bu göreve aday gösterdiği temsilcisi, 6 ülke arasındaki seçimde başkan yardımcılığına layık görüldü.

Komisyona üye 188 ülke ile organizasyon olarak Avrupa Birliği bulunuyor.

Türkiye, Gıda Standartları Komisyonuna 1 Ekim 1963'te üye oldu.

BM
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