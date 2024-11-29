Bitlis'te korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 15.26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 15.26 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.
Söz konusu açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 29, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Hizan (Bitlis)
Tarih:2024-11-29
Saat:15:26:52 TSİ
Enlem:38.29611 N
Boylam:42.37694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/qFflLeq12o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi