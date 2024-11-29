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Bitlis'te korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Bitlis'te korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 15.26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 15.26 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini açıkladı.

Söz konusu açıklamada depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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