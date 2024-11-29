MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"