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MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!"

MSB
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