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Bursa'ya sağanak uyarısı!

Bursa'ya sağanak uyarısı!

Bursa'da bugün sıcaklıklar 16 dereceye kadar yükseliyor. Gün verilerek sağanak yağış uyarısı da yapıldı. Bursa'da hava nasıl? Bursa'da kar yağışı var mı? İşte detaylar...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Bursa için 29 Kasım 2024 Cuma gününün hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yeni raporda Meteoroloji'den Bursa'ya yeni uyarı geldi! Peki Bursa'da bugün hava nasıl olacak? Bursa'da bugün hava kaç derece? Bursa'da sıcaklıklar nasıl? İşte Bursa'da için 5 günlük hava durumu tahmin detayları...

Meteoroloji'den Bursa için yayınlanan raporda 29 Kasım 2024 Cuma günü Bursalıları çok bulutlu bir hava bekliyor.

Bursa Cuma gününe çok  bulutlu bir hava ile uyanırken termometreler 7 derecede seyrediyor. Bursa'da hissedilen sıcaklık ise yine 7 derece.

Öğle saatlerinde şehirde bulutlu bir hava hakim olurken hava sıcaklığı 16 dereceye yükselen sıcaklık ile birlikte hissedilen sıcaklık yine 16 derece seviyelerinde seyrediyor. Akşam saatlerinde termometreler 10 derece seviyelerine düşerken hissedilen sıcaklık 10 derece seviyelerde seyrediyor.

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