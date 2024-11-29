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Güngören'de yıkım esnasında kısmen çöken binada 2 işçi göçük altında kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Güngören'de yıkım esnasında kısmen çöken binada 2 işçi göçük altında kaldı

Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmesi sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.

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Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.

Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin işçileri göçük altından kurtarma çalışmaları sürüyor.

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