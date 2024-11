Hasan Arat istifa etti, Beşiktaş’ın yeni başkanı belli oldu

Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın başkanlık görevinden istifası sonrası yerine Hüseyin Yücel getirildi. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün mali sorunlarına ve yönetim istikrarsızlığına dikkat çekerken, yeni dönemde transfer yapılmaması ve mali disiplin sağlanması gerektiğini vurguladı. Hüseyin Yücel, 2025 Mayıs'taki seçimlere kadar başkanlık görevini sürdürecek.

Abone ol

Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçlar sonrası çalkantılı bir süreç yaşayan Beşiktaş’ta Hasan Arat geçtiğimiz günlerde Futbol A.Ş.’deki yönetim kurulu ve başkanlık görevlerini bırakmıştı.

Beşiktaş Kulübü, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirildiğini, Beşiktaş JK Profesyonel Futbol Takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine karar verildiğini açıklamıştı.

Hasan arat başkanlık görevini bıraktı

Bu gelişme sonrası Hasan Arat, yaptığı açıklamayla başkanlık görevini de bıraktı. Arat yaptığı açıklamada özel sebepleri nedeniyle görevini bıraktığını kaydetti.

Tevfik Yamantürk'ten açıklama

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada, "Bir taraftar olarak çok üzgünüm. Bu kaçıncı başkanımız oldu! Kaç antrenör ve kaç futbolcu gördüğümü de sayamadım. Bir yıl dolmadan bırakıp gitmek... Bırakıp giden için beni çok üzüyor. Bir yılını hesaplayamayan insanlar maalesef bu işlere talip oluyor. Başkanın adına çok üzüldüm. Kim olursa olsun bu duruma düşmemeliydi. İnşallah bu gibi işler son bulur" dedi.

"Hasan Arat'ın vücut dili anlatıyordu"

Tevfik Yamantürk, "Hasan Arat'ın vücut dili anlatıyordu. 'Her an her şey olabilir' diyordu. Bunu açıklama bize düşmezdi. Bizden çıkıp basın toplantısında yeni yönetimi açıklayınca çok üzüldüm. Bu duruma düşülmemeliydi" ifadelerini kullandı.

Yeni başkan Hüseyin Yücel oldu

Tevfik Yamantürk, Hüseyin Yücel'in başkanlık görevini yürüteceğini açıkladı. Yamantürk, "Şimdi Hüseyin Bey yönetecek ama istifalar gelirse, yani istifa sayısı 6'ya düşürse o zaman seçime gitmek gerekiyor. O zaman da yönetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki Bey seçime götürecek" dedi.

Arat’tan boşalan başkanlık görevini Hüseyin Yücel devralacak. Yücel, 2025 yılı Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimine kadar Beşiktaş’ta başkan olarak görev yapacak.

"Kim gelirse gelsin artık para harcamamak lazım"

Tevfik Yamantürk şu ifadeleri kullandı:

"Bugün biz divan kurulları olarak görüşme yapmıştık. Hasan Bey ve Hüseyin Bey'i toplantıya davet etmiştik. Şu an Hüseyin Bey'den cevap bekliyoruz. Kim gelirse gelsin artık para harcamamak lazım, transfer yapmamak lazım. Burada takım ne kadar iyi olabilir. Serdar Topraktepe gibi bir kıymet var elimizde. Onunla devam etmek lazım. Yeni antrenör getirmemek lazım. Bunlar hep ek maliyet. Ceketini alan gidebiliyor, kim ödeyecek bu paraları. Hüseyin Bey'e de bunları söyleyeceğiz, rica edeceğiz. Önümüzdeki seçim dönemine kadar ne transfer yapılmalı ne de yeni hoca alınmalı. bunu Rıza Çalımbay zamanında da söylemiştim. Zaman benim haklı olduğumu çıkardı."

"Beşiktaş artık başkan ve antrenör yollamaktan vazgeçmeli"

Yamantürk, "Taraftarlarla ilgili bir şey söyleyemem. Beşiktaş artık başkan ve antrenör yollamaktan vazgeçmeli. Bir düzen olmalı ki düzgün insanlar Beşiktaş başkanlığına talip olsun" diye konuştu.

Yamantürk’ün açıklamalarından diğer öne çıkanlar şöyle:

Hasan Arat'ın Beşiktaş AŞ'den ayrıldığını duyunca 'ben olsam her yerden istifa ederdim' dedim. İnanın neden iki gün bekledi gerçekten bilmiyorum.

“Bu kulübün ödediği faiz yıllık 48 milyon euro”

Beşiktaş'ın toparlayacağına inanıyorum. Yeter ki Beşiktaş'ı dibe çekecek, geleceğini karanlık edecek adımlar atmayalım. Garip garip transferler yapmayalım, garip garip harcamalar yapmayalım. Evde olmayan camide haramdır. Bu kulübün ödediği faiz yıllık 48 milyon euro. Bu kulübün geliri de 80-85 milyon euro. Sistem nasıl izin veriyor buna anlamıyorum. Sistem derken Beşiktaş'ın sistemi değil, devletin sisteminden bahsediyorum. Buna nasıl izin veriyor benim aklım almıyor.

“Emanete sahip çıkmak lazım”

Bir milli değeri kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Beşiktaş'ın göğsünde Türk bayrağı var. Yarın öbür gün birileri gelip bu borçlarla buraları satın alırsa, ödeyemediğin zaman alacaklı kapıya gelip 'ya paramı ver ya da ben Rus'a, Arap'a Çinli'ye satacağım' derse ne diyeceksiniz. Ya paramı ver ya da anahtarı ver diyecek. Emanete sahip çıkmak lazım.